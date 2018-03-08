Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yanlış dini bilgiler düzeltilecek

Dini bilgi adı altında; asansöre yalnız binilmemesi, battaniyenin şekline dikkat edilmesi, yoğun bakımdaki erkek ve kadın hastaların yerlerinin ayrılması, kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri gibi açıklamalar çok tartışıldı. Bu sözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı rahatsız etti. Erdoğan, son MYK toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a talimat verdi. Cumhurbaşkanı, bu açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı ortaya koyarak, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla bizzat ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı, toplumun bu konularda doğru bilgilendirilmesi ve din konusunda toplumu adeta tahrik edecek, kin ve nefret temelinde birbirine karşı düşman olacağı bir zemine fırsat verilmemesini istedi.



BOZDAĞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Erdoğan'ın talimatı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ilahiyatçı ve din adamlarının kadınlara yönelik sözlerinden duyduğu rahatsızlık gündemdeydi. Bu noktada toplumun doğru bilgilendirilmesi ve insanların birbirlerine düşman olacağı zeminin oluşmaması için yapılacaklar konuşuldu.



Bozdağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı



Bozdağ'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda da bu konuya yer verildi. Bozdağ, ' Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin, kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez ve değiştiremez.' dedi.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Dünya Kadınlar Günü nedeniyle paylaştığı mesajında kadına şiddete dikkat çekti. Erbaş, “Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir. Zira şiddete meşruiyet sağlayan, merhameti öteleyen ve kadını rencide eden bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir” dedi.

