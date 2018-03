Atilla Taş'tan ilk açıklama!

Aralarında şarkıcı Attila Taş'ın da olduğu 29 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Karar sonrası açıklama yapan Atilla Taş, 'Yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman güvendim, her zaman inanıyorum. Ben muhalefet ettim, başka hiçbir şey yapmadım. Bir ülkede muhalefet etmek suçsa, ben o kadar suçluyum. Başka bir şey söylemek istemiyorum' dedi.



FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar açıklandı