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Atilla Taş'tan ilk açıklama!

"Örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan gazeteci Murat Aksoy ve şarkıcı Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkındaki yargılamaya son verildi.

Güncel / 08 Mart 2018 Perşembe 18:20
Atilla Taş'tan ilk açıklama!

Aralarında şarkıcı Attila Taş'ın da olduğu 29 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Karar sonrası açıklama yapan Atilla Taş, 'Yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman güvendim, her zaman inanıyorum. Ben muhalefet ettim, başka hiçbir şey yapmadım. Bir ülkede muhalefet etmek suçsa, ben o kadar suçluyum. Başka bir şey söylemek istemiyorum' dedi.

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