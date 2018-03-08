ABD'nin gizli planı

Son dönemde gündemden düşmeyen 'Akdeniz'de doğalgaz araması' haberleri her gün manşetlerde.



ABD'nin koruması altındaki Kırıs Rum Kesimi ve Yunanistan, doğalgaz aramalarında Türkiye'yi devren çıkarmaya çalışırken, Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



TESADÜF MÜ?



2013'te ABD'de yaşanan bir gelişmeyi yazan Zentürk 'AJC ve HALC, Türkiye'ye dönük ABD-İsrail ittifakının açık saldırı başlangıç yılı olan 2013'te bir karar aldılar. Eşbaşkanlıklarını ikisi de Florida Temsilcisi olan Gus Bilirakis (HALC-Cumhuriyetçi) ve Ted Dutch (AJC-Demokrat) öncülüğünde Yunan-İsrail Kongre İttifakı'nı (Congressional Hellenic Israel Alliance-CHIA) kurdular. Tesadüf mü, tabii ki değil!..' diye yazdı.



TÜRKİYE'Yİ DEVREDEN ÇIKARMAK



Bu ittifakın Erdoğan düşmanlığından doğduğunu belirten Zentürk 'Yaptıklarına bakılırsa, bir numaralı düşman, Erdoğan, ana amaç ise Doğu Akdeniz'deki zengin doğalgaz yataklarının Yunan-Rum-İsrail ittifakı tarafından çıkarılması, Türkiye'nin de devre dışı bırakılması.' ifadelerini kullandı.



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