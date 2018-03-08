USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

ABD'nin gizli planı

Star yazarı Ardan Zentürk, ABD'nin asıl planının Münbiç değil Kıbrıs olduğunu yazdı.

Güncel / 08 Mart 2018 Perşembe 10:28
ABD'nin gizli planı

Son dönemde gündemden düşmeyen 'Akdeniz'de doğalgaz araması' haberleri her gün manşetlerde.

ABD'nin koruması altındaki Kırıs Rum Kesimi ve Yunanistan, doğalgaz aramalarında Türkiye'yi devren çıkarmaya çalışırken, Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

TESADÜF MÜ?

2013'te ABD'de yaşanan bir gelişmeyi yazan Zentürk 'AJC ve HALC, Türkiye'ye dönük ABD-İsrail ittifakının açık saldırı başlangıç yılı olan 2013'te bir karar aldılar. Eşbaşkanlıklarını ikisi de Florida Temsilcisi olan Gus Bilirakis (HALC-Cumhuriyetçi) ve Ted Dutch (AJC-Demokrat) öncülüğünde Yunan-İsrail Kongre İttifakı'nı (Congressional Hellenic Israel Alliance-CHIA) kurdular. Tesadüf mü, tabii ki değil!..' diye yazdı.

TÜRKİYE'Yİ DEVREDEN ÇIKARMAK

Bu ittifakın Erdoğan düşmanlığından doğduğunu belirten Zentürk 'Yaptıklarına bakılırsa, bir numaralı düşman, Erdoğan, ana amaç ise Doğu Akdeniz'deki zengin doğalgaz yataklarının Yunan-Rum-İsrail ittifakı tarafından çıkarılması, Türkiye'nin de devre dışı bırakılması.' ifadelerini kullandı.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

YunanistanTürkiyeKıbrısStar GazetesiSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı