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'Üs imamı' sınırda yakalandı

Edirne'de aralarında Konya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subay ve astsubayların 'imamı' olduğu öne sürülen kişinin de yer aldığı 8 FETÖ şüphelisi sınırı geçmek isterken yakalandı.

3. Sayfa / 07 Mart 2018 Çarşamba 13:55
'Üs imamı' sınırda yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlana B.B, H.R.Ç, M.A.Ç, A.A, S.A, M.Ç, A.A ve A.A'yı yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden B.B'nin Konya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subay ve astsubayların 'imamı' olduğu belirlendi.

Aralarında Zaman Gazetesi editörlerinden H.R.Ç ile Fatih Üniversitesi öğretim üyesi ve memurların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün ByLock kullandıkları belirlendi.

Yakalanan FETÖ şüphelileri ifadelerinin alınması için Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüFatih ÜniversitesiYunanistanZaman GazetesiHava Kuvvetleri Komutanlığı


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