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Türkiye'den Yunanistan'a bayrak tepkisi

Dışişleri Bakanlığı: 'Yunanistan'daki ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz'.

Dünya / 07 Mart 2018 Çarşamba 09:12
Türkiye'den Yunanistan'a bayrak tepkisi

Türkiye, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen bir gösteride Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'Yunanistan'daki ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz.' ifadesi yer aldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

'Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin bir an önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz.' Kaynak : AA

YunanistanTürkiyeAtina


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