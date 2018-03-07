Türkiye'den Yunanistan'a bayrak tepkisi

Türkiye, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen bir gösteride Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'Yunanistan'daki ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz.' ifadesi yer aldı.



Açıklama, şöyle devam etti:



'Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin bir an önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz.' Kaynak : AA