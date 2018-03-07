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Terör örgütü bu kalleşliği de yaptı

Sosyal medyada Türkiye'nin Afrin'de sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atan terör yandaşlarının son paylaşımları bu kadarına da pes dedirtti.

Güncel / 07 Mart 2018 Çarşamba 14:04
Terör örgütü bu kalleşliği de yaptı

Terörislerin ve yandaşlarının, 'Türkiye'nin Afrin'de işlediği savaş suçları' diye dünyaya servis ettikleri fotoğraf, 1983'te Erzurum'da meydana gelen depremde 5 çocuğunu kaybeden annenin fotoğrafı çıktı.

30 Ekim 1983'te Erzurum'da meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde 5 çocuğunu kaybeden annenin çocukları başında feryad ettiği fotoğrafını alıp, 'Türkiye'nin Afrin'de öldürdüğü Kürt çocukları' diye dünyaya servis eden teröristler ve yandaşları kalleşliklerini bir kez daha ortaya koymuş oldu.





Türk askeri, Afrin'de başarıyla sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sadece terörisleri öldürüyor. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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