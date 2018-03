Şehit annesine hakarete ders gibi karar

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten Zübeyde Tura'dan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan özel halk otobüsü şoförü her gün kolluk birimine giderek, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartlı adli kontrol kararıyla tahliye edildi.



Olayla ilgili tutuklanan ve hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan şoför Eren Güngör'ün avukatı tutuklama kararına itiraz etti.



İtiraz dilekçesini değerlendiren Nöbetçi Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.



Hakim, kararda, Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33'te giderek, 'Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı!Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.' dizelerinin yer aldığı İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirdi.



- İmza saatinin de anlamı var



Bu arada, hakimin şüphelinin kolluk birimine gideceği saati belirlerken de ayrı bir anlam taşımasına özen gösterdiği öğrenildi.



Müşteki Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın 1993'te Elazığ-Bingöl karayolunda terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit olduğuna vurgu yapmak isteyen hakim, Bingöl'ün 12 olan plaka kodu ile olayda şehit olan 33 askeri göz önünde bulundurarak böyle bir karar verdiği kaydedildi.



Adana'da 13 Şubat'ta elindeki kartı göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcu Zübeyde Tura'dan ısrarla 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatılmış, devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen şoför tutuklanmıştı.



- 'Çok pişmanım'



Eren Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün 12.33'te karakolda imza attığını, bu sırada İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını da okuduğunu söyledi.



İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını ezbere bildiğini belirterek 6. kıtasını okuyan Güngör, olay günü yaşananlar ve söyledikleri cümlelerden ötürü pişman olduğunu dile getirdi.



Olay günü ailevi sorunlar yaşadığını ve bu yüzden gereksiz cümleler kurduğunu anlatan Güngör, 'Ne konuştuğumu bilmiyordum. Vatanını seven bir insanım. Şu an savaşta en ön cephede savaşmaya razıyım, şehit olmaya hazırım. Dediğime çok pişmanım. Yaptığım hareketleri bilinçsiz şekilde yaptığım için tüm vatandaşlardan, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm şehit ailelerinden özür diliyorum.' diye konuştu.



Güngör, şehit annesinin kendisinin ikinci annesi olduğunu vurgulayarak, 'Elini öpmeye, özür dilemeye gideceğim. Şu an utandığımdan için dışarı çıkamıyorum. İmza atmaya bile utanarak gidip geliyorum. Biraz kendimi toparladıktan sonra şehit ailesinin yanına gidip, elini öpüp özür dileyeceğim.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA