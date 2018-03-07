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ÖSO teröristlerin mühimmat deposunu vurdu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde yoğunlaşan operasyonlarda, ÖSO güçlerinin uçaksavar silahıyla yaptığı atışlarla, teröristlerin mühimmat deposunu imha ettiği anlar kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 07 Mart 2018 Çarşamba 21:41
ÖSO teröristlerin mühimmat deposunu vurdu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin sınır hattında konuşlanmış terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’a yönelik olarak Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Raco bölgesinin de alınmasının ardından operasyonlar Cinderes bölgesinde yoğunlaştı. ÖSO güçleri, teröristlerin saklandığı tünelleri ateş altına alırken teröristlere ait bir mühimmat deposunu tespit etti. Doçka adı verilen uçaksavar silahıyla yapılan atışların ardından mühimmat deposu imha edildi. Uçaksavar silahıyla yapılan atışlar ve mühimmat deposunun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak : İHA

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