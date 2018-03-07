Kılıçdaroğlu'dan MESAM açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bütün demokrasilerde medya önemli bir güçtür. Medyanın temel özelliği gücü denetlemektir gücü alkışlamak değil tam tersine gücü sürekli halk adına sorgulamaktır. Bizde yaygın medyamız var Türkiye genelinde yayın yapan bir de yerel medya var. Yerel medya adeta sahipsiz. Bu medyanın büyük beklentileri var. 3 yıldır Basın İlan Kurumu ilanlarına zam yapılmadı. Geçinemiyorlar. Elbette ki yerel medyanın desteklenmesi lazım. İktidarın tutarlı adımlar atması lazım. Yerel medya üzerinden tasarruf yapmak demokrasiye zarar verir.



MESAM diye bir örgüt var. Bir tüzüğü var yasal dayanağı var. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeyen hiçbir iktidar yoktur dünyada darbe dönemleri hariç. Sanatı ve sanatçıyı yüceltmek her toplumun ortak amaçlarından birisidir. Sanatçının da hakları vardır bunların da korunması lazım. Bir özel yasa var bu yasaya dayandırarak MESAM diye bir sivil toplum kuruluşu oluşturulmuş vaziyette. Olağan kongresini yapmadan Kültür Bakanlığı MESAM'a kayyum atadı. MESAM Yönetim Kurulu görevden alındı. Sabah telefon ettim Kültür Bakanlığı'ndan size uyarı yazısı geldi mi? Hiçbir yazı gitmemiş. Yani kuralı takmıyor. Kanun önce uyaracaksın diyor. 1 ay içinde tekrar denetleyeceksin diyor. Hiçbir uyarı yapılmadan MESAM Yönetim Kurulu Kültür Bakanlığı yazısı ile değiştiriliyor. Sordum dava açacak mısınız diye tabi dediler. Kültür Bakanı'na sormak isterim sen sanatı sanatçıyı korumakla yükümlüsün. Bir yere kayyum atarken yasanın dışına çıkamazsın. Açıkça Kültür Bakanlığı burada suç işlemiştir.



ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ



Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi toplumun hemen hemen her kesiminin karşı çıktığı bir uygulama. Konu gündeme gelir gelmez bir komisyon oluşturduk. Bütün şeker fabrikalarını gezeceksiniz dedik. Hepsi karşı hangi partiden olursa olsun. Şeker fabrikaları sıradan fabrikalar değildir. Özelleştirilmesine karşıyız. Özelleştirerek siz aslında bir anlamda cumhuriyetten intikam almaya çalışıyorsunuz. Şeker fabrikalarına sahip çıkmak demokrasiye cumhuriyete emeğe ve alın terine sahip çıkmak demektir.



Gayet açık ve net başta Recep Bey Binali Bey olmak üzere soru soruyorum hangi uluslararası kuruluşlarla oturup bir anlaşma yaptınız ve bu metni neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından gizliyorsunuz?''