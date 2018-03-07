Keltepe'nin adı değişti

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçlerinin 1 Mart günü gerçekleştirdiği Raco bölgesindeki operasyonda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı.



Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından ele geçirilen 1083 rakımlı 'Keltepe'ye çıkan askerler, saldırının yapıldığı yere Türk bayrağı asarak, tepenin adını da 'Şehitler Tepesi' olarak değiştirdi.











Kaynak : İHA