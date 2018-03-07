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Keltepe'nin adı değişti

Zeytin Dalı Harekatı’nın 41. gününde 9 askerin şehit olduğu, 12 askerin ise yaralandığı çatışmanın ardından ele geçirilen "Keltepe"nin adı "Şehitler Tepesi" olarak değiştirildi.

Yaşam / 07 Mart 2018 Çarşamba 11:27
Keltepe'nin adı değişti
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Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçlerinin 1 Mart günü gerçekleştirdiği Raco bölgesindeki operasyonda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı.

Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından ele geçirilen 1083 rakımlı 'Keltepe'ye çıkan askerler, saldırının yapıldığı yere Türk bayrağı asarak, tepenin adını da 'Şehitler Tepesi' olarak değiştirdi.





Kaynak : İHA

ŞehitTürk Silahlı KuvvetleriÖzgür Suriye Ordusu


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