Olay, bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan Alican Otel'de henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binayı alevler sararken, otelde kalanlar canlarını kurtarmak için otelin camlarından otomobillerin üzerine atladı.



Olayda 2 kişi camdan atlama sonucu yaralanırken, 2 kişi de dumandan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.



Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.