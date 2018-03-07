Esra Erol, 'Kitaplar Yakılmasın' diyen Murat Sökük'ün eğitim masraflarını üstlendi!

Esra Erol, Murat Sökük ile ilgili ”Evinize kitaplar geliyor yakılsın ısının diye, odun ihtiyacınızın yerine geçsin diye. Murat o kitapları satıp başkalarına kitap okuma alışkanlığı kazandıran ve kazandığı parayla gidip kömürünü alan muhteşem bir çocuk ve özel eğitim görüyor, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kocaman bir yüreği var” dedi.



Genç Murat'ın eğitim masrafları Esra Erol'dan



Kitap satma hikayesini anlatan ve stüdyodakileri gözyaşlarına boğan Murat Sökük'e eğitim bursu için bir çok telefon geldiğini söyleyen Esra Erol, eğitim bursunu kendisinin üstleneceğini ve gencin eğitimi konusunda herşeyi yapacağını ifade etti.



Esra Erol, canlı yayında izlyecilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için, bir kampanya teklifinde bulundu. Erol, önereceği kitapları kendi kitlesiyle aynı zaman diliminde okuyup, kitabı okuyan seyircileriyle Türkiye'nin çeşitli illerinde bir araya geleceğini açıkladı.



Kaynak : İHA