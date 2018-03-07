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Erdoğan ile Ruhani Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. İki lider, Doğu Guta’daki dramın son bulması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

Siyaset / 07 Mart 2018 Çarşamba 17:09
Erdoğan ile Ruhani Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

İki liderin görüşmesinde, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

'Ateşkes hızla hayata geçirilmeli'

Erdoğan ile Ruhani, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanıİran CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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