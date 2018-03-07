DHMİ yeni uygulamasını yolcuların hizmetine sundu

DHMİ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı programcıları tarafından geliştirilen 'Uçuş Bilgileri' mobil uygulaması yolcuların kullanımına sunuldu. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak yeni uygulamayla ilgili twitter hesabından bilgi verdi.



DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: “Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığımızın programcıları tarafından titiz bir çalışmayla geliştirilen Kurumsal 'Uçuş Bilgileri ' yeni mobil uygulamamız yolcularımızın kullanımına sunuldu. iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar için geliştirilen yazılım ile havalimanlarına ait uçuş bilgilerinin takibi kolay ve pratik bir şekilde sağlanabilecek. Sistem, takip edilen uçuşa ait herhangi bir güncelleme yapılması veya değişiklik (Uçuş durum bilgisi, bagaj veya kapı numarası, tahmini iniş veya kalkış saatinin değişmesi gibi) olması durumunda bildirim almaya imkân tanıyor. Ayrıca yazılımla, takip edilen uçuş ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak, bu bilgileri sosyal medya hesaplarında paylaşmak, paylaşımlara özçekimler eklemek, havalimanıyla ilgili hava durumunu öğrenmek ve gidilecek havalimanıyla alakalı yol tarifi almak da çok kolay.” Kaynak : İHA