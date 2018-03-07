Cinderes'teki terör hedefleri bombalanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 47. gününde meskun mahal operasyonu öncesi hareketlilik arttı. Türk savaş uçakları öğleden sonra Cinderes'te tespit edilen terör hedeflerini bombaladı. Bombardımanın ardından Cinderes'ten dumanlar yükseldi. Yoğun şekilde bombardımana tutulan Cinderes kenti çevresi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini alan ÖSO birlikleri tarafından kuşatıldı. Kentin çevresini kontrol altına alan ÖSO birlikleri kente girmek için hazır bekliyor. Cinderes kentine düzenlenen hava harekatının gün boyu sürmesi bekleniyor. Harekat kapsamında bugüne kadar toplamda 2 bin 960 terörist etkisiz hale getirildi.



Bugün yapılan operasyonlarda Kefercene, stratejik Cinderesi tepesi, Meydanköy Barajı, Şeran güzergahındaki stratejik öneme sahip Medinki Gölü, Hallubi ve Meşalle köyleri TSK ve TSK destekli ÖSO tarafından YPG/PKK terör örgütünden kurtarıldı.









STRATEJİK TEPE ELE GEÇİRİLDİ



İlk adım olarak bölgeye hakim bir tepenin ve bazı binaların ele geçirilmesiyle Cinderes'in merkezine düzenlenen operasyonda ilerleme kaydedildi.



İlk adım olarak bölgeye hakim bir tepenin ve bazı binaların ele geçirilmesiyle Cinderes'in merkezine düzenlenen operasyonda ilerleme kaydedildi.









