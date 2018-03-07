USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

CHP'li Özel, AK Partili Elitaş ile görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin oluşturduğu seçim güvenliği komisyonu çalışmaları kapsamında yarın AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bir görüşme yapacak..

Siyaset / 07 Mart 2018 Çarşamba 18:33
CHP'li Özel, AK Partili Elitaş ile görüşecek

CHP seçim güvenliği heyeti, partilere yaptıkları ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere AK Parti Grubu'na ziyarette bulunacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan oluşan heyet, yarın saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret edecek.

Heyet, seçim güvenliği konusunda siyasi partilere gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası oluşan görüşlere yönelik hazırladığı raporu Elitaş'a sunacak.

.

Özgür ÖzelAk PartiMustafa ElitaşMehmet BekaroğluGrup Başkanvekili


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı