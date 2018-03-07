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'CHP'li bir gazeteci bu soruları sorabilir mi?'

Fadime Özkan, röportaj teklifini kabul etmyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulması gereken bazı soruları yazdı.

Güncel / 07 Mart 2018 Çarşamba 10:20
'CHP'li bir gazeteci bu soruları sorabilir mi?'

Star gazetesi yazarı Fadime Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesini istediği bazı soruları köşesinde yazdı.

KILIÇDAROĞLU REDDETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportaj teklifini sürekli reddetiğini belirten Özkan, CHP'ye yakın gazetecilere seslendi.

CESARET EDER DE SORARLARSA...

'İçlerinden birisi cesaret eder de sorarsa' diye bitirdiği yazısında şu soruları sıraladı;

Mesela Saadet Partisi ile ittifak ihtimali ne durumda?

CHP'nin adayı Abdullah Gül mü olacak?

Son kamuoyu araştırmasında Abdullah Gül isminin, PKK'dan yargılanan Selahattin Demirtaş'ın da altında; yüzde 5,5'ta kalması CHP'nin Gül ile ilgili temennilerini ne yönde etkiliyor?

Son seçimde yüzde 25 alan CHP'nin genel başkanı olarak şahsi oyu yüzde 17,5 görünüyor Kemal Bey'in. Acaba yüzde 17,5 yüzde 5,5'dan iyidir deyip kendisi aday olmayı düşünür mü?

Parti lideri olarak cumhurbaşkanı adayı olmaması, insanların kendisi hakkında “iddiasız, niteliksiz, adaylık için gereken özgüvenden yoksun” diye düşünmesine yol açmaz mı? Pekişmeye başlayan bu kanaatin önüne nasıl geçmeyi düşünüyor?

Aday olmamasında, Tayyip Erdoğan karşısında kimsenin seçim kazanamayacağına ilişkin tecrübesinin ve kanaatinin payı nedir?

Peki ya CHP'den, CHP'nin siyasi-ideolojik çevresinden birinin değil de rekabet ettiği partinin geçmiş bir cumhurbaşkanının aday gösterilmesi, CHP'nin varlığını, iddiasını “hiç” hükmüne düşürmez mi?

Seçmen bunu Kılıçdaroğlu'nun CHP çevrelerinden bir ismi kendine rakip olarak parlatmak istememesine, şahsi kıskançlığına, bundan da öte CHP'nin siyasi yetersizliğine ve çaresizliğine yormaz mı?

Meral Akşener ve İP beklenen etkiyi yaratmadığı için mi Saadet Partisi “hayır bloku” için kilit partiye, daha on yıl önce her türlü çirkin yakıştırmanın yapıldığı Sayın Gül bulunmaz Hint kumaşına dönüştü?

Ha bir de, “CHP yandaşı” bir kadın gazetecinin, BirGün yazarı Ayşenur Arslan'ın PKK'yı örnek gösterdikten sonra CHP'ye önerdiği şu “AKP ile silahlı mücadele yöntemi” hakkında ne düşünüyor Kemal Bey?

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Saadet PartisiKemal KılıçdaroğluStar GazetesiCumhurbaşkanı Adayı


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