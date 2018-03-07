USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma

Şişli Belediyesi'nde soruşturma yürüten İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturmanın selameti açısından iki başkan yardımcısını görevden aldı.

Güncel / 07 Mart 2018 Çarşamba 19:54
CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma

Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Nail Atay'ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda, İmardan sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Zabıta ve Ruhsat'tan Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

Müfettişlerin yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li meclis üyesi Selahattin Engez'in restaurantına verilen ruhsatın yanı sıra Gümüş Otel, Kılıç Plaza'nın da aralarında bulunduğu bazı binalarda kaçak ve imara aykırı işlemler yapıldığı tespit edildi.

Belediyedeki özellikle ruhsatların ve imar dosyalarının tek tek incelendiği soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.




MülkiyeMeclis ÜyesiNail AtayŞişli BelediyesiZabıta


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı