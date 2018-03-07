CHP'de tüzük tartışması

Siyasi partiler 2019 yılı içerisinde yapılacak seçimlere kararlılıkla hazırlanırken, CHP'de parti içi çekişmeler boy gösterdi.



Girdiği tüm seçimleri kaybetmesi nedeniyle liderliği tartışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayında yaptıracağı değişiklikler de tepkiye neden oldu.



'DEMOKRATİK CHP İSTİYORUZ'



48 milletvekili tarafından 'Demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye istiyoruz' başlığıyla yayınlanan ortak açıklamada düzenlemeler eleştirildi.



Açıklamada 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, sizlerin temsilcileri olarak üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz.' ifadelerine yer verildi.



MUHALİFLERİ BİTİRECEK DÜZENLEME



Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayında genel başkan kontenjanını artırarak parti içerisindeki muhalif isimlerin önünü kesmekle suçlanıyor.



İŞTE İMZA ATAN İSİMLER



1-Yakup AKKAYA – İstanbul Milletvekili



2-Mustafa Ali BALBAY – İzmir Milletvekili



3-Metin Lütfi BAYDAR – Aydın Milletvekili



4-Tacettin BAYIR – İzmir Milletvekili



5-Bülent Yener BEKTAŞOĞLU – Giresun Milletvekili



6-Tur YILDIZ BİÇER – Manisa Milletvekili



7-Erdin BİRCAN – Edirne Milletvekili



8-Mustafa Hüsnü BOZKURT – Konya Milletvekili



9-Selin SAYEK BÖKE – İzmir Milletvekili



10-İlhan CİHANER – İstanbul Milletvekili



11-Hüseyin ÇAMAK – Mersin Milletvekili



12-Dursun ÇİÇEK – İstanbul Milletvekili



13-Mevlüt DUDU – Hatay Milletvekili



14- Necati YILMAZ – Ankara Milletvekili



15-Gürsel EROL – Tunceli Milletvekili



16-Vecdi GÜNDOĞDU – Kırklareli Milletvekili



17-Namık HAVUTÇA – Balıkesir Milletvekili



18-Muharrem İNCE – Yalova Milletvekili



19-Ceyhun İRGİL – Bursa Milletvekili



20-Niyazi Nefi KARA – Antalya Milletvekili



21-Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU – Bursa Milletvekili



22-Devrim KÖK – Antalya Milletvekili



23-Emre KÖPRÜLÜ – Tekirdağ Milletvekili



24-Serdal KUYUCUOĞLU – Mersin Milletvekili



25-Mazlum NURLU – Manisa Milletvekili



26-Bülent ÖZ – Çanakkale Milletvekili



27-Tanju ÖZCAN – Bolu Milletvekili



28-Ali ÖZCAN – İstanbul Milletvekili



29-Haluk PEKŞEN – Trabzon Milletvekili



30-Durmuş Fikri SAĞLAR – Mersin Milletvekili



31-Orhan SARIBAL – Bursa Milletvekili



32-Atila SERTEL – İzmir Milletvekili



33-Ali ŞEKER – İstanbul Milletvekili



34-Mustafa TUNCER – Amasya Milletvekili



35-Şerafettin TURPÇU – Zonguldak Milletvekili



36-Mehmet TÜM – Balıkesir Milletvekili



37-Elif DOĞAN TÜRKMEN – Adana Milletvekili



38-Yaşar TÜZÜN – Bilecik Milletvekili



39-Gaye USLUER – Eskişehir Milletvekili



40-Aydın USLUPEHLİVAN – Adana Milletvekili



41-Akın ÜSTÜNDAĞ – Muğla Milletvekili



42-Muhammet Rıza YALÇINKAYA – Bartın Milletvekili



43-Özkan YALIM – Uşak Milletvekili



44- Eren ERDEM – İstanbul Milletvekili



45-Ali YİĞİT – İzmir Milletvekili



46-Candan YÜCEER – Tekirdağ Milletvekili



47-Kemal ZEYBEK – Samsun Milletvekili



48- Zeynep ALTIOK- İzmir Milletvekili