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Çanakkale Boğazı'nın rengi değişti

Çanakkale’de dün gece etkili olan yağışların ardından Sarıçay’dan denize boşalan çamurlu su, boğazı iki renk yaptı.

3. Sayfa / 07 Mart 2018 Çarşamba 16:37
Çanakkale Boğazı'nın rengi değişti
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Çanakkale'de dün gece saatlerinde başlayıp aralıklarla etkili olan yağışlar birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Dağlardan akan çamurlu yağmur suları, Sarıçay kanalıyla denize boşaldı. Çamur rengindeki suyun denize akmasıyla Çanakkale Boğazı çift renge büründü. Avrupa yakasında denizin rengi mavi kalırken, Sarıçay'dan akan su nedeniyle Anadolu yakasında ise çamur rengini aldı. Denizin üzerindeki çamurlu suyu gören sahildeki vatandaşlar gözlerine inanamadı.


Kaynak : İHA

AvrupaÇanakkale Boğazı


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