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Bingöl 5 saatte 18 kez sallandı

Bingöl 4,2 şiddetindeki depremin ardından sabaha kadar 5 saatte 18 kez sallandı.

Yaşam / 07 Mart 2018 Çarşamba 11:02
Bingöl 5 saatte 18 kez sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Bingöl merkez üssü olan ilk deprem saat: 03.33 sıralarında 4.2 şiddetinde meydana geldi. Bu depreminde ardından 3.3 ile 0.9 arasında değişen 17 artçı deprem de 5 saat içerisinde meydana geldi.

3.33’ten, 08.58’e kadar 18 depremin meydana geldiği Bingöl’de ise, vatandaşlar bazı sarsıntıları hissettiklerini aktardı. Can ve mal kaybının olmadığı depremlerden 4.2 ile 3.3 şiddetindeki sarsıntıların Elazığ, Muş ve Bingöl’den de hissedildiği bildirildi.

Kaynak : İHA

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