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Başbakan Yıldırım: Karşılık verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili 'Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek.' diye konuştu.

Siyaset / 07 Mart 2018 Çarşamba 14:20
Başbakan Yıldırım: Karşılık verilecek

Başbakan Binali Yıldırım ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, Akdeniz'deki doğalgaz çalışmalarına 6. filonun eşlik edeceği haberlerine hakkında 'Kıbrıs adasının etrafında olan rezervler adada yaşayanlarındır. Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek.' diye konuştu.

'BAYRAK ONURDUR, GURUDUR'
 
Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 'Türkiye şartlar ne olursa olsun KKTC'nin yanındadır. Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım.'

Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, 'Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz' dedi.

İki Yunan askeriyle hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, 'Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi' diye konuştu.

KARŞILIK VERİLECEK

Kıbrıs adasının etrafında olan rezervler adada yaşayanlarındır. Kışkırtıcı faaliyetlere karşılık verilecek.

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