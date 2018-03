Bakan Canikli: PULAT sistemi nisan başında Afrin'de

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, 'Hiçbir gecikme yok. Şartların uygun olması durumunda kısa zamanda daha fazla sonuç alınacak gelişmeler olacak.' dedi.



Canikli, AA muhabirinin, TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sorularını yanıtladı.



Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Bakan Canikli, 'Hiçbir gecikme yok. Şartların uygun olması durumunda kısa zamanda daha fazla sonuç alınacak gelişmeler olacak.' diye konuştu.



Cinderes bölgesinin temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, Afrin merkezinin de kuşatılmasına kısa süre içinde başlanacağını belirten Canikli, bu süreçte ilçe merkezindeki sivillerin büyük bölümünün bölgeden ayrılacağına yönelik beklentilerini dile getirdi.



TSK'nin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 100'den fazla yerleşim yerini teröristlerden temizlediğine dikkati çeken Canikli, 'Bu süreçte tek bir sivil kayıp bile yaşanmadı. Bu durum TSK'nin harekata gösterdiği özeni anlatması bakımından çok önemli. Bu, her ülkenin başarabileceği bir konu değildir. Bölgedeki diğer operasyonlar bunun en önemli göstergesidir, kanıtıdır.' ifadelerini kullandı.



'TSK, prangalarından kurtuldukça daha da güçleniyor'



Canikli, harekatın büyük bir koordinasyon içinde devam ettiğini aktararak, 'Lojistikten sağlık çalışmalarına kadar her şey büyük bir uyum içinde seyrediyor.' dedi.



Sağlık alanında gerekli eğitimleri alan askerlerin, birliklerle birlikte alanda görev yaptığını vurgulayan Canikli, olası durumlarda ilk müdahalelerin hemen yapıldığını ardından tüm imkanların bulunduğu hastanelere sevk edilen yaralıların tedavilerine devam edildiğini anlattı.



Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan mühimmat, araç gereç konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Canikli, 'Yerli silah ve mühimmatların etkisi alanda görüldü. Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatarlar, roketler... Bunların hepsinin etkisi sahada görüldü.' diye konuştu.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle TSK'den çok sayıda ihracın yaşandığını hatırlatan Canikli, 'TSK, prangalarından kurtuldukça daha da güçleniyor.' dedi.



'İlkeli diplomasi' anlayışı



Nurettin Canikli, başarıyla devam eden harekata uygun bir diplomasiyi de hayata geçirdiklerini belirterek, 'Sahadaki kazanımlarımıza uygun ilkeli bir diplomasiyi kullandık, kullanmaya devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.



Harekatla ilgili birçok ülkeyle görüştüklerine işaret eden Canikli, şubatta Brüksel'de katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yabancı bakanların tamamına yakınının harekata ilişkin herhangi bir eleştiride bulunmadığını söyledi. Bu durumda yürüttükleri etkili diplomasinin önemli payının olduğunu dile getiren Bakan Canikli, harekatın başında terör örgütünün yapmaya çalıştığı dezenformasyonun da kurumlar arasında yürütülen etkili iletişim sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin önemine dikkati çeken Canikli, ÖSO kuvvetlerinin TSK unsurlarıyla uyum içinde hareket ettiğinin altını çizdi.



Hatay'a dün yaptığı ziyarette TSK personelinin yanı sıra hastanede tedavi gören yaralı ÖSO üyelerini de ziyaret ettiğini hatırlatan Milli Savunma Bakanı Canikli, 'ÖSO'dan yaralılara 'Bir isteğiniz var mı' diye soruyoruz. Sadece Türkiye'ye dua ve teşekkür ediyorlar. Yaralılardan biri iyileşip tekrar harekata katılmak istediğini belirtti. Bunlar önemli.' dedi.



Tanklara 'PULAT' koruması



ASELSAN tarafından üretilen PULAT Aktif Koruma Sistemi'ne yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini bildiren Canikli, 'PULAT sisteminin ay sonu, nisan başından itibaren Zeytin Dalı Harekatı'na katılan tanklara montajına başlayacağız.' açıklamasını yaptı.



Sistemin, ASELSAN tarafından sıfırdan üretildiğini aktaran Canikli, 'Yakın mesafe atışlarında bile tanklara koruma sağlayabiliyor. Ekiplerimiz sahaya giderek yerlerinde montaj faaliyetlerini gerçekleştirecek.' değerlendirmesinde bulundu.



Canikli, sistemin yalnızca tanklarla sınırlı olmayacağını, ilerleyen zamanlarda diğer zırhlı araçlara da monte edilebileceğini kaydederek, 'PULAT, Türk savunma sanayi için dönüm noktasıdır.' diye konuştu.



Farklı tipte zırhlı araca uygulanabiliyor



PULAT Aktif Koruma Sistemi, sahip olduğu yüksek teknoloji radarla platforma yönelmiş tehditleri tespit edebilme, ardından 'fiziksel imha' yeteneğiyle tehdidi platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafeden etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip bulunuyor.



Gerek yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketlerine gerekse uzak mesafeden fırlatılan güdümlü tanksavar füzelerine karşı modül yerleşimine bağlı olarak her yönü kapsayan 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturacak PULAT, platform üzerine dağıtık olarak yerleştirilen koruma modülleri sayesinde birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlayacak.



Sistem, radarla tehdit algılama çözümü sayesinde toz, çamur, kar, yağmur gibi zorlu çevresel şartlar altında etkin çalışabilecek.



Kaynak : AA