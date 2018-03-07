Altaylı, Cumhurbaşkanı'nın sitemini yazdı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yıllar önce Habertürk'ün bir manşetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ilettiği sitemini yazdı.



ERDOĞAN'IN SİTEMİ



Gazetede çıkan kadına şiddet haberin ertesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesinin vefatı nedeniyle taziyeye giden Altaylı yaşananları 'Yıllar önce gazetenin birinci sayfasına hayli tartışmalı bir kadına şiddet fotoğrafı koymuştuk.Ertesi gün ise Erdoğan, annesini kaybetmişti ve biz de taziye ziyaretine gitmiştik. Kendisine başsağlığı dilerken Erdoğan o acılı halinde bile, “Fatih Bey, gazeteye bastığınız şiddete maruz kalmış kadın fotoğrafı hiç iyi olmamış” diyerek sitemini iletmişti. Bugün de benzer bir şeyi söylüyor. “Milleti çileden çıkaracaksınız” diyor.' ifadeleriyle anlattı.



O HABERE AÇIKLAMA



Manisa'da yaşanan kadına şiddet olayını sansürlemeden birinci sayfadan veren yayını bugün bile savunan Altaylı, o fotoğrafı kadına şiddetin ne boyutta olduğunu göstermek için basıldığını söyledi.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel