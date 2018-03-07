AK Parti'den kongre açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.



AK Parti Olağan Kongresi'nin tarihine değinen Yazıcı, 'AK Parti olağan kongresini sonbahara bırakmayabiliriz' dedi.



İşte Yazıcı'nın o açıklamaları:



'Kongre süreçleri önemli. Beşeri kaynağımızı kongre süreçleriyle aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Değişim süreçlerinde hiçbir arkadaşımızı AK Parti dışına itmiş değiliz. Ana kademenin kongreleri nisanın üçüncü haftasına kadar sarkabilir. Ondan sonra da büyük kongre süreci başlıyor. Biz olağan kongre sürecine girmiş bulunuyoruz. Bunun en son tarihi Eylül 2018'de diyoruz ama belki de sonbahara bırakmayabiliriz. Karar verilmiş bir durum yok, bunu değerlendireceğiz.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel