Afrin'de son durum! Hazır bekliyorlar...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dün Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesini terör örgütü PYD/PKK'dan aldı. Şeran ele geçirilen dördüncü belde oldu. Şeran'ın alınmasıyla Meydanlı (Meydanke) Barajı'nın neredeyse tamamında hâkimiyet sağlandı. Bu bölgeyle, TSK ve ÖSO kuzeydoğudan Afrin'e açılan ovaya inme imkânına sahip olabilecek. Bölge, sızmalara karşı belirli aralıklarla Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından da vuruldu.



KAYSERİ VE TUNCELİ KOMANDOLARI



Cinderes bölgesinde de Afrin yoluna doğru alan hâkimiyetinin genişletilmesi sürdü. Bu bölgede de karadan ve havadan bombardıman devam ederken, Kayseri ve Tunceli komando tugaylarından askerler kentin dış mahallelerine doğru hareketlenmek için hazır bekliyor.



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, şunları söyledi: “Bu komandoların taarruz ruhu özellikle son dönemde Hakkâri-Çukurca bölgesine damga vurmuştur. Dağbaşıtepe, Kaletepe, Çileklitepe, Hisardağı ve Güvendağı'nda kahramanlık destanı yazdılar. Oralarda 600'den fazla teröristin öldürülmesinde büyük rol oynadılar. Bu komandoları Kuzey Irak'taki operasyonlarda, Fırat Kalkanı'nda gördük. Şimdi bu komandolar konularında uzman Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), diğer muharip birlikler ve eğitilmiş ÖSO güçleriyle Cinderes kuşatmasındalar.”



Güvenlik kaynakları, kuzeyde Şeran beldesinin alınıp içeriye doğru sarkmanın büyümesi, batıda Raco ile birlikte açılan ceplerin genişlemesi ve güneyde de Cinderes'in alınmasından sonra Afrin kent merkezini sıkıştıracak çemberin iyice daralacağına dikkat çektiler. Kuzeydoğudaki Bafilyon ile 8 askerin şehit düştüğü Keltepe'de teröristlere ait tahkimatsız tüneller de görüntülendi.



10 METRE DERİNLİĞİNDE 500 METRE UZUNLUĞUNDA



Savaş uçaklarının bombardımanından ve top atışlarından korunmak amacıyla açılmış, bazı yerlerde 10 metre derinliğe inen tünellerin 400-500 metre uzunluğa sahip oldukları tespit edildi. Çok sayıda patlayıcı madde ile acil ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere gıda malzemeleri ele geçirildi. Arazide, bir insanın girebileceği çok sayıda tünellere giriş yerleri bulunurken, giriş yapıldıktan sonra yerin daha da altına inebilmek için topraktan merdiven yapılmış olması da dikkat çekti.







BOŞALTILMIŞ: Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Cinderes beldesi havadan görüntülendi. Geniş tarım arazileriyle çevrili beldenin büyük ölçüde boşaltıldığı görüldü. Yerel kaynaklar, PYD/PKK'nın Cinderes'teki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine naklettiğini ileri sürdü. Yerel kaynaklar, terör örgütünün Cinderes çevresine mayınla, belde merkezine de el yapımı patlayıcılarla tuzaklar kurduğunu ifade etti.