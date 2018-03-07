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ABD Büyükelçiliği'nin kapalı kalmasının altında ne yatıyor?

ABD, Türkiye'ye DEAŞ'e odaklanın çağrısı yaparak Afrin operasyonunu yavaşlatmak mı istiyor?

Siyaset / 07 Mart 2018 Çarşamba 14:37
ABD Büyükelçiliği'nin kapalı kalmasının altında ne yatıyor?

ABD Büyükelçiliği DEAŞ'lı teröristlerin eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 2 gün kapalı kaldı.

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik gerekçesiyle iki gün kapalı kalmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yaşar, ABD'nin Türkiye'ye “DEAŞ'a odaklanın” çağrısı yaparak Zeytin Dalı Harekatı'nın hızını kesmeye çalıştıklarını iddia etti.

İşte Batuhan Yaşar'ın yazısındaki o bölüm;

TAM DA AFRİN'E GİRERKEN...

Türkiye artık Afrin'e girmeye hazırlanıyor..
Bir süredir de ABD'deki sözcüler (Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri) Zeytin Dalı Harekâtı'nı eleştiriyor..
Ağız birliği ederek “DEAŞ'a odaklanın” çağrıları yapıyorlar..
Türkiye öteden beri odaklı zaten..
Ankara'nın cevabını aradığı birçok soru var..
- Türkiye tam da Afrin'e girerken yeni bir algı operasyonuna mı başlandı?
- Afrin ve PKK/PYD'ye odaklanan Türk kamuoyunun dikkati dağıtılmak mı isteniyor?
- Zeytin Dalı Harekâtı'nın hızı kesilmeye mi çalışılıyor?
Ne dersiniz?..
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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