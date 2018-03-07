8 asırdır zamanı gösteriyor

Anadolu coğrafyasının en eski camilerinden olan ve kim tarafından ne zaman yapıldığı henüz netleşmeyen tarihi Ulu Cami avlusunda bulunan güneş saati, üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen ilk günkü ihtişamı ile güneşi takip etmeye devam ediyor. Başlıklı sütunla bir mermer üzerine yerleştirilen metal çubuğun, güneşin hareketiyle birlikte çevresinde dönen gölgeyle zamanı gösteren güneş saatinin 800 yılı aşkın bir zamandır aynı yerde zamanı gösteriyor. Mermeri üzerinde çatlaklıkların oluştuğu güneş saatinin, zarar görmemesi için etrafı demir çubuklarla çevrelenerek zarar görmesi engellenirken, bölge ziyaretçi akınına uğruyor. Kente gelip tarihi yerleri turlarken Ulu Cami'yi de gezen turistler, en çok da güneş saati önünde durarak zamanı tahmin edip fotoğraf çektiriyor. Kaynak : İHA