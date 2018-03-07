USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

3 HDP’li milletvekiline fezleke

Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü ve gruplarını destekleyici mahiyette yazılı ve görsel paylaşımda bulundukları tespit edilen HDP’li 3 vekil hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

Siyaset / 07 Mart 2018 Çarşamba 11:11
3 HDP’li milletvekiline fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde, yürütülen operasyonlara dair terör örgütü ve gruplarını destekleyici mahiyette müzahir yazılı ve görsel paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 26. Dönem HDP Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan, Lezgin Botan haklarında 3713 sayılı Kanun'un 7/2 maddesinde belirtilen 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke tanzim olunarak Adalet Bakanlığına gönderilmiştir' denildi.


Kaynak : İHA

Sosyal PaylaşımTerör ÖrgütüZeytin DalıUluslararasıHdp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı