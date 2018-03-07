3 HDP’li milletvekiline fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde, yürütülen operasyonlara dair terör örgütü ve gruplarını destekleyici mahiyette müzahir yazılı ve görsel paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 26. Dönem HDP Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan, Lezgin Botan haklarında 3713 sayılı Kanun'un 7/2 maddesinde belirtilen 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke tanzim olunarak Adalet Bakanlığına gönderilmiştir' denildi.





Kaynak : İHA