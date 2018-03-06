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Yaralı uzman çavuş şehit oldu

5 gün önce Afrin operasyonunda, 8 askerin şehit düştüğü çatışmada yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü GATA'da şehit düştü.

Güncel / 06 Mart 2018 Salı 15:51
Yaralı uzman çavuş şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ' Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Muğla Dalamanlı uzman çavuş Fuat Demir, tedavi gördüğü GATA'da şehit düştü.

8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI

Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Fuat Demir, 5 gün önce teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. Demir, tedavi için Ankara'ya getirildi. 1 Mart'ta 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada yaralanan Demir, 5 gündür tedavi gördüğü GATA'da şehit düştü.


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