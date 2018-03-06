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Ünlü oyuncular sokak hayvanları için kamera karşısında

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncuları, sokak hayvanları için kamera karşısına geçti.

Kültür-Sanat / 06 Mart 2018 Salı 11:02
Ünlü oyuncular sokak hayvanları için kamera karşısında

Ünlü oyuncular hayvanların hediyelik eşya gibi satılması yerine barınaklarda ya da sokaklarda yaşayan hayvanların sahiplenilmesi için Kadıköy Belediyesi tarafından sürdürülen “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için bir araya geldi. Kampanyada Ayumi Takano, Ali Mert Yavuzcan, Bennu Yıldırımlar, Beste Bereket, Caner Cindoruk, Çiğdem Tunç, Ece Özdikici, Engin Hepileri, Lale Cangal, Levent Üzümcü, Melis Birkan, Meltem Yılmazkaya, Necip Memili, Özge Özder, Rojda Demirer, Seray Kaya, Sibel Taşçıoğlu, Şebnem Scheffer yer aldı.

Moda Sahnesi'nin destek verdiği “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için kamera karşısına geçen oyuncular evlerini paylaştıkları hayvanlarla yaşadıkları deneyimleri, anılarını anlattı. Eğlenceli bir tarzda yapılan videoda oyuncular sokaklarda ve barınaklarda yaşamak zorunda olan hayvanlar için sahiplenme çağrısı yaptı.

Son üç yılda Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nden 624 hayvan sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Merkezde her yıl binlerce sokak hayvanının bakımı ve tedavisi de gerçekleştiriliyor.

Kaynak : İHA

Sibel TaşçıoğluBennu YıldırımlarMeltem YılmazkayaHediyelik EşyaLevent Üzümcü


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