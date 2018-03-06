TSK'dan flaş paylaşım! Böylesi ilk kez oluyor

TSK, sosyal medya hesabı Twitter'dan BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric'in sözleri 'flaş' açıklaması olarak paylaştı. TSK, sosyal medya hesabından ilk defa böyle bir paylaşımda bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.
TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in PKK/YPG'yi kastettiğini belirterek “Afrin'deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor” sözlerini yayımladı.