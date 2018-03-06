TSK'dan flaş paylaşım! Böylesi ilk kez oluyor

TSK'dan flaş paylaşım! Böylesi ilk kez oluyor

TSK, sosyal medya hesabı Twitter'dan BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric'in sözleri 'flaş' açıklaması olarak paylaştı. TSK, sosyal medya hesabından ilk defa böyle bir paylaşımda bulundu.