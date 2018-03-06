Taksim'de yürek sızlatan görüntü

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Taksim Meydanı Alt Geçidi bu kez yürek sızlatan görüntülere sahne oldu. Evsiz oldukları öğrenilen iki şahsın kullandıkları madde yüzünden sızarak yürüyen merdivenlerde uyumaları kameralara yansıdı. Görüntülerde iki şahsın hareketsiz bir şekilde yattıkları görülüyor. Vatandaşlar ise bu sahne karşısında hiçbir şey yokmuş gibi yollarına devam etti.



(Oğuzcan Yazar/İHA) Kaynak : İHA