Raco bitti, şimdi hedef Cinderes!

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda 45. gün geride kalırken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeybatısındaki barajın karşı tarafına düşen Beluşank ve Alıcı köylerini de teröristlerden arındırdı. Raco ve Şeyh Hadid belde merkezlerinin ardından Afrin merkeze açılan kapı niteliğindeki kritik Cinderes beldesindeki terör hedefleri de hava operasyonlarıyla vuruldu. Hatay’ın Hassa ilçesi semalarında Türk jetlerinin çizdiği hilal büyük bir ilgiyle izlendi.



Genelkurmay Başkanlığı harekâtta önceki gün 109 olmak üzere toplamda 2 bin 795 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.







Barajın iki yakası



Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtardı. Burseya Dağı’nın yakınlarındaki iki köyün ele geçirilmesiyle Meydanköy Barajı’nın iki yakasında da kontrol sağlandı.



Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile Cinderes’e bağlı Kureybe köyü de teröristlerden temizlendi. Böylece TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de üçü belde merkezi, 114’ü köy, altısı köy altı yerleşim ve 22’i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 144 noktayı ele geçirmiş oldu.



Fırtına’lar vurdu



TSK ve ÖSO, Cinderes’in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid belde merkezini ve Şeyh Hadid’in kuzeyindeki kritik noktadaki Raco belde merkezlerini ele geçirmişti. Türk savaş uçakları dün Afrin’in güneybatısındaki Cinderes beldesinde önceden belirlenmiş YPG/PKK-DEAŞ hedeflerini vurdu. Afrin’in batısında yer alan teröristlere ait mevziler karadan da Fırtına obüsleriyle vuruldu.







Teröristlere kurşun yağdı



Keskin nişancıların ve bir grup teröristin bulunduğu binaya yönelik bir operasyon da DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Ellerinde RPG 7 roketatar ve ağır makineli silahlar olan 4-5 kişilik bir grup kurşun yağmurları altında hızlıca beş katlı binanın en üs katına çıktı. Elinde roketatar bulunan ÖSO askeri, teröristlerin binasını görebilecek bir duvarın arkasına geçerek karşıdan gelen kurşun yağmurunun durmasını bekledi. Ve ardından ayağa kalkarak binayı hedef aldı. Hemen ardından yanında bulunan diğer arkadaşları ağır makineli silahlar ile binadaki teröristleri kurşun yağmuruna tuttu.



Jetler hilal çizdi



Hatay’ın Hassa ilçesi semalarında, Cinderes’e hava bombardımanı yapan savaş uçaklarının oluşturduğu “hilal” ilgiyle izlendi. Savaş uçaklarının “hilal” çizdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.







Sevkiyat sürüyor



Türkiye’nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen obüs ve zırhlı araç yüklü 10 araçlık TIR konvoyu Kilis’e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında getirilen konvoyun, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.









