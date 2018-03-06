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PÖH'ün evindeki duygusal anlar

Babalarını televizyonda gören çocukların fotoğrafını paylaşan Bennur Karaburun herkesi duygulandırdı.

Yaşam / 06 Mart 2018 Salı 12:19
PÖH'ün evindeki duygusal anlar

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldukça fazla etkileşim aldı.

Karaburun, Afrin operasyonuna katılan Polis Özel Harekat'ın (PÖH) ekrana gelmesiyle evinde yaşananları paylaştı.

'ONURLU BEKLEYİŞ'

PÖH olan babalarını televizyonda gören çocukların ekranı öptüğü fotoğrafı paylaşan Karaburun 'En onurlu bekleyiş' notunu düştü.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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