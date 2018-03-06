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Oyuncu Harun Kandemir hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan genç oyuncu Harun Kandemir, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kültür-Sanat / 06 Mart 2018 Salı 09:28
Oyuncu Harun Kandemir hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurtlar Vadisi", "Filinta" ve "Çukur" dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyundaki Harun Kandemir, ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı. 35 yaşındaki Kandemir’in yere yığıldığını ve hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler ilk incelemelerinde Kandemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürülen Kandemir’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Genç oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğarken ailesi sinir krizi geçirdi. Harun Kandemir’in cenazesi bugün ikindi namazı müteakip Çerkezköy Osmanlı Camii’nde kılınacak.

Kaynak : İHA

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