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Otomobil devi Toyota'dan devrim gibi karar

Japon otomobil devi Toyota, Avrupa’da dizel otomobil satışlarını durdurma kararı aldı.

Ekonomi / 06 Mart 2018 Salı 17:28
Otomobil devi Toyota'dan devrim gibi karar

Son model araçlarını Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileyen Toyota, 2018 yılı içerisinde, Avrupa’da dizel otomobil satışlarına son vereceğini duyurdu. Toyota Avrupa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ana stratejimiz hibrit modeller. Geleceğe bakıyoruz ve dizeller için daha az talep görüyoruz.”

Toyota’nın hiç beklenmedik bir anda böyle bir karar alması, son yıllarda dizel otomobil satışlarının düşüşte olmasına bağlandı. Geçtiğimiz yıl, Avrupa’da yapılan satışlarda, dizel otomobillerin sadece yüzde 10 civarına kadar düşen Toyota, özellikle satışların yüzde 41’ini bulan hibrit modellerle ön plana çıkmıştı. Sadece Hilux, Proace ve Land Cruiser gibi SUV araç modellerinde dizel satışlarını sürdürecek olan Toyota, benzin ve elektrik enerjisinden oluşan iki farklı güç kaynağını bir arada barındıran hibrit modelleriyle her zaman adından söz ettirmeyi başardı. Kaynak : İHA

BenzinModellerToyotaCenevre


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