Mangal ateşinde kanser riski var

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bilgehan Sonbahar, “1-31 Mart Kolorektal kanser farkındalık ayı olması sebebiyle yaklaşan yaz mevsiminden önce hatırlatmak gerekir ki kalın bağırsak kanserinden korunmada beslenme kadar pişirme biçimi de önemli. Mangal ateşinde yanan et kalın bağırsak kanserine neden oluyor. Kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri), dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir. Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre ülkemizde de en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında kolon kanseri yer almaktadır. Kolon kanserinin her yaşta görülme riski olsa da en sık 50 yaşından sonra gözlenmektedir” dedi.



Kolon kanserinin nedeninin kesin olarak bilinmediğini ifade eden Op.Dr. Sonbahar, “Ancak oluşumunda etkili olan bazı çevresel ve genetik nedenler vardır. Beslenme ve hareket, kronik kabızlık kolon kanserinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Batı toplumuna benzer diyet alışkanlığı kanser ihtimalini arttırır. Kolon kanserinin oluşmasında hayvansal yağların tüketiminin etkili olduğu araştırmalar sonucu saptanmıştır. Özellikle kırmızı et ne çok yanmış, ne de az pişmiş olmalıdır. İsli, dumanlı, fazla kömürleşmiş döner veya mangal etlerinden uzak durulmalıdır. Özellikle mangal alışkanlığı olanlar çok dikkat etmelidir. Mangal ile et arasında 15 santimetre olmalı ve etin mangalda fazla kalması kanserojen madde oluşmasını sağladığı için dikkat edilmelidir. Belirtilerin ciddiye alınması, gerekli tahlil ve yaşam değişikliklerinin dikkat edilmesi kolon kanseri riskini yarı yarıya azaltabiliyor. Obezite, diyabet ve metabolik sendrom, kolon kanseri ile bağlantılı hastalıklar olarak görülüyor. İnsanlarda bol miktarda lifli besinlerin tercih edilmesi kolon kanseri görülme sıklığını azaltmaktadır. Alkol ve sigara da en önemli sebep olabileceğinde uzak durulması gerekir” diye konuştu.



En sık görülen kolon kanseri belirtilerinin sürekli ishal ve kabızlık, anüsten ve büyük abdestten kan gelmesi, büyük abdestte yumurta akı görünümlü salgı olduğunu kaydeden Op.Dr. Sonbahar, “Kanserin ilerlediği ve bağırsağı tıkadığı durumlarda ise karında şişlik ve ağrı oluşmaktadır. Bu tür şikayetleri olanların doktora başvurması, erken tanı için önemlidir. Kanserden korumak ya da hastalığı erken evrede saptamanın en etkili yolu düzenli olarak yaptırılan endoskopik incelemelerdir. Bunların başında ise kolonoskopi gelmektedir. Kolonoskopi, hem mevcut bir tümörü erken evrede belirleme hem de kansere yol açabilecek polip ve benzeri sorunları daha kanserleşmeden tespit edip kişiyi kanser gelişiminden koruyabilecek özellikte bir işlemdir, yani günümüz teknolojisi ve tıbbi gelişim sayesinde düzenli kolonoskopik takiplerle kalın bağırsak kanseri önlenebilir bir hastalık olmuştur. Kolon kanserlerinde hayat kurtarıcı tedavi erken evrede gerçekleştirilen cerrahidir. Kolon kanserinin tedavisi genel cerrahi uzmanı, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, nükleer tıp ve görüntüleme uzmanlarının bir arada olduğu bir ekip tarafından yapılmalıdır” açıklamalarında bulundu. Kaynak : İHA