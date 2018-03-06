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Lise öğrencisini taciz eden adam gözaltı alındı

Taksim Meydanı’nda konuşma bahanesiyle yaklaşarak 17 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen 70 yaşındaki yaşlı adam, güven timleri tarafından suçüstü gözaltına alındı

3. Sayfa / 06 Mart 2018 Salı 09:24
Lise öğrencisini taciz eden adam gözaltı alındı
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Taksim Meydanı'nda yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. İstanbul dışından arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen M.Y., Taksim Meydanı'nda bulunan banklarda oturduğu sırada yanına 70 yaşındaki V.A.(70) geldi. Bir süre sonra sohbet etmeye başlayan V.A., 17 yaşındaki M.M.'ye çeşitli sorulara sorarak yaklaşmaya başladı.

Sohbet sırasında 17 yaşındaki lise öğrencisine evli olup olmadığını soran V.A., bir süre sonra Gezi Parkında yürüyüş yapacağını söyleyerek M.Y.'yi kendisine eşlik etmesi için davet etti. Daveti geri çevirmeyen lise öğrencisi M.Y. ve V.A. banklardan kalkarak yürümeye başladı.




Yürüyüş esnasında V.A., eliyle önce M.Y.'nin omzunu tutarak kendine çekmeye çalıştı. Bir süre sonra 17 yaşındaki M.Y.'nin kalçasına elini atan V.A.'dan uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine sivil ekipler ikiliyi bir süre takip etti. Bu takip sırasında 70 yaşındaki yaşlı adamın lise öğrencisini taciz ettiğini gören sivil ekipler olaya müdahale etti. Lise öğrencisinin şikayeti üzerine yaşlı adam gözaltına alındı.

Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 70 yaşındaki V.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İHA

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