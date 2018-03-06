Lise öğrencisini taciz eden adam gözaltı alındı

Taksim Meydanı’nda konuşma bahanesiyle yaklaşarak 17 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen 70 yaşındaki yaşlı adam, güven timleri tarafından suçüstü gözaltına alındı
Taksim Meydanı'nda yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. İstanbul dışından arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen M.Y., Taksim Meydanı'nda bulunan banklarda oturduğu sırada yanına 70 yaşındaki V.A.(70) geldi. Bir süre sonra sohbet etmeye başlayan V.A., 17 yaşındaki M.M.'ye çeşitli sorulara sorarak yaklaşmaya başladı.
Sohbet sırasında 17 yaşındaki lise öğrencisine evli olup olmadığını soran V.A., bir süre sonra Gezi Parkında yürüyüş yapacağını söyleyerek M.Y.'yi kendisine eşlik etmesi için davet etti. Daveti geri çevirmeyen lise öğrencisi M.Y. ve V.A. banklardan kalkarak yürümeye başladı.