İsmail Küçükkaya'dan Hülya Avşar'a şok sözler

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programına Mehmet Aslantuğ oldu.



Programa Hülya Avşar'ın “Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsüncüyüm” sözleri damga vurdu.



Avşar'ın bu sözleri bir çok kesim tarafından farklı yorumlanırken Fox TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya Hülya Avşar' tepki gösterdi.



KİTAP OKUMAYA İHTİYACI VAR



Hülya Avşar'ın biraz kitap okumaya ihtiyacı olduğunu söyleyen İsmail Küçükkaya 'Hülya Avşar bazı konularda başarılı olabilir, popüler kalma konusunda hüneri de var. Mehmet Aslantuğ'un çok donanımlı ve bilgili olduğu belli oluyor...



SAÇMALAMIŞ



Hülya Hanım saçmalamış. Kadın erkek konusunu bilmiyor bu konuda hiç okumamış. Hülya Hanım'ın kitap okuması lazım. Belki de kendisine buradan birkaç kitap seçip göndermek lazım' ifadelerini kullandı.