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Güney Kore Heyeti, Kuzey Kore'den Ayrıldı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in üst düzey heyeti resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere gittiği Kuzey Kore’de temaslarını tamamladı.

Dünya / 06 Mart 2018 Salı 12:45
Güney Kore Heyeti, Kuzey Kore'den Ayrıldı
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Kuzey Kore'ye giden 10 kişilik Güney Koreli heyet, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile olan ilişkilerini “Şiddetle ilerletmek” istediğini açıkladı.

Güney Kore heyeti ise iki tarafın gelecekte yapılacak görüşmelerde 'Memnun edici bir anlaşmaya' vardığını söyledi.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları öncesi başlayan karşılıklı adımlar devam etmiş, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Güney Kore'de düzenlenen Pyeongchang Olimpiyatlarının kapanış törenine üst düzey yetkili bir heyeti görevlendirmesinin ardından, dün Güney Kore de ülkeye üst düzey heyet göndermişti. Kuzey Kore'ye giden 10 kişilik Güney Koreli heyet, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmiş, böylece üst düzey heyetteki 10 kişi, Kim Jong-un ile görüşen ilk Güney Koreli yetkililer olmuştu. Kaynak : İHA

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