USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 20 personel alacak

Bakanlık, Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9 ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 gümrük ve ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek.

Güncel / 06 Mart 2018 Salı 09:00
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 20 personel alacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9 ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 gümrük ve ticaret uzman yardımcısı alınacak.

Bakanlığın, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. ve 9. derecelerde görevlendirilmek üzere, Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 gümrük ve ticaret uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacak.

Her bölüm için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı başarı sırasına göre 10 katı kadar aday yazılı sınava çağrılacak. Adaylardan en düşük puanı bulunanla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak.

Sınava katılacak adaylarda en az 4 yıllık üniversitelerin hukuk, iktisat, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, bilgisayar mühendisliği ile elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017'de yapılan KPSS'den, ilgili puan türünde 70 ve üzeri puan almış olması gerekecek.

Sınav başvuruları 12-23 Mart tarihlerinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) gerçekleştirilecek. Adaylar Gümrük, Ticaret ya da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava giriş belgelerini 16-20 Nisan tarihlerinde Personel Dairesi Başkanlığından veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacak. Yazılı sınav, 21 Nisan'da Ankara'da yapılacak. Kaynak : AA

Yüksek ÖğretimResmi GazeteKamu Personeli Seçme SınavıUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı