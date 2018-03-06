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Göbek ve kalça yağlanmalarına dikkat

Dr. Emrah Çinik, göbek ve kalça yağlanmalarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık / 06 Mart 2018 Salı 10:24
Göbek ve kalça yağlanmalarına dikkat

Çinik Estetik Merkezinden Dr. Emrah Çinik, “V Shape ile göbek ve kalça bölgesi yağları ertime, selülit tedavisi, vücut sıkılaştırma işlemleri mümkündür. V Shape teknolojisi, medikal estetik için geliştirilmiş en son teknoloji kullanarak, sellülit, yağlanma, sarkma sorunlarının kesin çözümünde ve vücudun yeniden şekillendirilmesinde en hızlı, etkin, kalıcı ve kesin tedavi olanağı sağlıyor. Derinin güçlü ve esnek yapıda olması, kırışık olmaması, diri, canlı ve parlak görünmesi, içindeki bağ dokusu sayesinde olur. Bağ dokusunu oluşturan ana madde kollajen liflerdir. Yaşlanan ciltte kollajen azalmıştır. Vshape uygulaması kollajen miktarını arttırmayı ve güçlendirmeyi hedefler” dedi.

Radyo frekans dalgalarının, içlerinden geçtiği su moleküllerine saniyede milyonlarca defa rotasyon yaptırdığını ifade eden Dr. Çinik, “Rotasyon su moleküllerinin bir çakının açılıp kapanması gibi hareketidir. Saniyede milyonlarca defa olan bu hareketlerin oluşturduğu sürtünme ısınmaya neden olur. Cilt ve cilt altındaki bağ dokusu radyo frekans ile uyarıldığında, içlerindeki su ısınır. Yüksek ısı, dokuda bir yaralanma, zedelenme algısı oluşturur ve sanki bir yara olmuş gibi bir yara iyileşmesi süreci başlatır. Bölgeye tamirat hücreleri gelir, bol miktarda kollajen üretilir, hücreler yenilenir. Sonuçta cilt güçlenir, sıkılaşır, elastik yapısı artar, kırışıklar gider. Ayrıca bol su içeren yağ hücreleri de parçalandığından sellülit görüntüsü de iyileşir” diye konuştu.

Hiçbir yan etkisinin bulunmadığını kaydeden Dr. Çinik, “Uygulama esnasında veya sonrasında hastanın acı duymaması, hiç bir şekilde güneş ışınlarından kaçınmak gerekmemesi, vücutta istenmeyen lekeler ve morlukların oluşmaması ve sonuçların son derece başarılı olması radyo frekans uygulamaları ve Vshape'i medikal estetiğin teknoloji harikası haline getiriyor” açıklamalarında bulundu. Kaynak : İHA

Selülit Tedavisi


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