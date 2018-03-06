USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

FETÖ'nün polis okullarının 'sohbet imamları sorumlusu' tutuklandı

Samsun’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alınan polis okulu öğrencilerinin ’sohbet abilerinin sorumlusu’ çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 06 Mart 2018 Salı 14:08
FETÖ'nün polis okullarının 'sohbet imamları sorumlusu' tutuklandı
Video için tıklayın

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, FETÖ'nün polis okulu öğrencilerinin 'sohbet abilerinin sorumlusu' olduğu tespit edilen ve ByLock kullandıkları ortaya çıkan mahrem imam Mehmet Çoban ve eşi Büşra Çoban'ı 22 Şubat'ta Atakum ilçesindeki örgütün gaybubet evine yakalayarak gözaltına almıştı. Sahte kimlikle yakalanan Büşra Çoban çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KOM Şube Müdürlüğünde 12 gündür sorgusu devam eden Mehmet Çoban, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mehmet Çoban 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

Fetö Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı