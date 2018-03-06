3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından aralarında büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, polis
ve asker mahrem
abileri, il ablaları, finans sorumluları ile örgütün gizli haberleşme programları olan 'ByLock' ve 'Eagle' kullanıcılarının da bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, 20 Şubat tarihinde örgütün yeniden yapılanması yönünde faaliyet içerisinde oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 111 ev ve 2 etüt merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele
Şubesi ekiplerince İçel merkez ile Mut
, Erdemli
, Anamur
, Silifke
, Tarsus
ve Bozyazı
ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün il ablası 'Nurevşan' kod adlı Hülya Yassı ile ilçe imamlarının da bulunduğu 93 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, bu kişilerin dışında örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 4 kişi daha yakalanırken, şüphelilerle birlikte 250 bin lira tutarında para ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında il ablası Hülya Yassı ile örgütün finansçısı, Deniz Kuvvetleri mahrem
imamı, emniyet mahrem
imamı, eğitim sorumluları, doktor sorumluları, mütevveli grubu, ilçe ablaları, öğrenci yapılanma sorumluları ve 'gaybubet' evleri sorumlularının da bulunduğu 43 kişi tutuklandı.
52 kişi 'adli kontrol' kapsamında, 1 kişi ise savcılığın talimatı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli de Bartın'daki başka bir dosyadan dolayı Bartın
Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tutuklanan zanlıların 23'ünün 'ByLock', 8'inin ise 'Eagle' kullanıcısı olduğu ifade edildi.
FETÖ elebaşısından korkunç talimat
İçel'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik operasyonda, terör örgütü
elebaşısı Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerine yönelik şifreli talimatı da ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında tutuklanan örgütün il ablası 'Nurevşan' kod adlı Hülya Yassı'nın telefonundaki 'Eagle' kayıtlarında ele geçirilen 4 Şubat 2018 tarihli bir videoda, FETÖ elebaşısı Gülen'in, örgüt üyelerine paniğe kapılmamaları çağrısı yaptığı ve daha fazla mücadele etmelerini istediği belirtildi. Üyelerine 'metafizik gerilim' vurgusu yapan Gülen'in, şifreli olarak 'her türlü eylem ve suikastlara hazır olma' talimatı verdiği belirtildi.