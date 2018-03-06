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FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı

İçel’de FETÖ/PDY’nin yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 97 kişiden 43’ü tutuklandı, 52 kişi ise ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı. Operasyonda, FETÖ elebaşısının örgüt üyelerine, ’Her türlü eylem ve suikastlara hazır olun’ şeklinde şifreli talimat verdiği ortaya çıkarıldı.

3. Sayfa / 06 Mart 2018 Salı 12:54
FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
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Edinilen bilgiye göre, İçel Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) örgüte taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği, İçel ve çevresinde 'gaybubet' evleri oluşturduğu ve bu evlerde firari şahısların bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. 


3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından aralarında büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, polis ve asker mahrem abileri, il ablaları, finans sorumluları ile örgütün gizli haberleşme programları olan 'ByLock' ve 'Eagle' kullanıcılarının da bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, 20 Şubat tarihinde örgütün yeniden yapılanması yönünde faaliyet içerisinde oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 111 ev ve 2 etüt merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İçel merkez ile Mut, Erdemli, Anamur, Silifke, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün il ablası 'Nurevşan' kod adlı Hülya Yassı ile ilçe imamlarının da bulunduğu 93 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, bu kişilerin dışında örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 4 kişi daha yakalanırken, şüphelilerle birlikte 250 bin lira tutarında para ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında il ablası Hülya Yassı ile örgütün finansçısı, Deniz Kuvvetleri mahrem imamı, emniyet mahrem imamı, eğitim sorumluları, doktor sorumluları, mütevveli grubu, ilçe ablaları, öğrenci yapılanma sorumluları ve 'gaybubet' evleri sorumlularının da bulunduğu 43 kişi tutuklandı.

52 kişi 'adli kontrol' kapsamında, 1 kişi ise savcılığın talimatı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli de Bartın'daki başka bir dosyadan dolayı Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tutuklanan zanlıların 23'ünün 'ByLock', 8'inin ise 'Eagle' kullanıcısı olduğu ifade edildi.

FETÖ elebaşısından korkunç talimat

İçel'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik operasyonda, terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerine yönelik şifreli talimatı da ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında tutuklanan örgütün il ablası 'Nurevşan' kod adlı Hülya Yassı'nın telefonundaki 'Eagle' kayıtlarında ele geçirilen 4 Şubat 2018 tarihli bir videoda, FETÖ elebaşısı Gülen'in, örgüt üyelerine paniğe kapılmamaları çağrısı yaptığı ve daha fazla mücadele etmelerini istediği belirtildi. Üyelerine 'metafizik gerilim' vurgusu yapan Gülen'in, şifreli olarak 'her türlü eylem ve suikastlara hazır olma' talimatı verdiği belirtildi.
Kaynak : İHA

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