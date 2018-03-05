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Eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık!

Denizli'de eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 05 Mart 2018 Pazartesi 19:23
Eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık!

Edinilen bilgiye göre, Denizli ve Şırnak emniyet müdürlüklerinin ortak çalışması kapsamında, eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için Denizli'de belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4'ü kadın 11 kişi yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, cep telefonları, simkartlar, hafıza kartları, bilgisayarlar, flash bellekler ve çeşitli dokümanlarla suçtan elde ettikleri değerlendirilen para ve değerli eşyaların yanı sıra çeşitli çap ve markalarda 5 ruhsatsız tabanca, bunlara ait fişekler ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak : AA

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