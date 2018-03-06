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Enver Aysever bunu da iktidara bağladı

İktidarı nasıl eleştireceğini şaşıran gazeteci Enver Aysever, Hülya Avşar ile Seda Sayan'ın bu sözlerini de iktidara bağladı.

Güncel / 06 Mart 2018 Salı 14:24
Enver Aysever bunu da iktidara bağladı

Seda Sayan'ın programına konuk aldığı manken Ece Gürsel'e 'Sperm bankası yerine inşaatlara git…' önerisi ve Hülya Avşar'ın da kendi programında 'Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın' açıklaması sosyal medyada olay oldu.

Gazeteci Enver Aysever de Avşar ve Sayan'ın bu açıklaması üzerinden yine hükümeti kötüleme çabasına girdi.

'PİYON OLARAK SÜRÜLÜYORLAR'

Aysever twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hülya Avşar ve Seda Sayan rastlantısal konuşmuyor. Gözümüzü kör etmek, hedef şaşırtmak için piyon olarak sürülüyorlar ortalığa. Cehaletin, vasatın, bayağılığın simgesi olarak' ifadelerini kullandı.

İşte Aysever'in o tweeti:



Sosyal medya Mehmet Aslantuğ'un bu bakışını konuşuyor Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TwitterSeda SayanHülya AvşarEnver AyseverEce Gürsel


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