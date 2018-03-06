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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, 3,8050 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi / 06 Mart 2018 Salı 10:33
Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 3,8050 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle dün 3,8291'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek 3,8050'ye kadar geriledi ve günü 3,8082 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 3,8050 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 4,6965'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 5,2635'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 90,00 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi 1,2342 ile yatay bir seyir izliyor.

Analistler, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi bugün açıklanacak reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'deki fabrika siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL için 3,8250'nin direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 3,7750 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti. Kaynak : AA

Dolar KuruDolar ve EuroDolar


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