Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Afrin merkezde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan terör örgütü PKK/YPG2ye karşı başlatılan Afrin Operasyonuyla ilgili son gelişmeleri aktarırken 'Cinderes'e baskı artmış bulunuyor. Teröristler sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek. Afrin şehir merkezinin kuşatması önündeki büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacak.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Türkiye bir yandan ilişkilerini geliştirmek için çabalarken diğer yandan ekonomisini güçlendirmeye, güvenlik politikalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bir süredir Suriye'deki gelişmeler yer alıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan bütün güvenlik güçlerimize rabbimden muvaffakiyet diliyorum.Şüphesiz ki sefer bizden, zafer Allah'tandır. Şu ana kadar 700 kilometrekarenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi ve bizim kontrolümüz altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı son aldığım rakam 2872. TSK ve Jandarma'dan 41 askerimiz ile ÖSO'dan 159 kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarıma ve milletimize baş sağlığı diliyorum.Döktüğü kanın tek damlası dahi boşa gitmeyen bizim askerimizin yattığı toprak da tuttuğu bayrak da bellidir. Ruhunu ve bedenini kirli pazarlıkların amacı etmiş geberip giden teröristleri kimse hatırlamayacak. Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen nokta itibarıyla terör örgütünün sınırlarımız ile irtibatı artık tamamen kesilmiş durumda.Örgütün direniş gösterdiği yerler arasındaki Raco ve Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi. Hem bölgenin kontrolü hem de örgütün harekat kabiliyeti kapsamında kritik öneme sahip Meydanlı Barajı'nın ele geçirilmesidir.Cinderes'e baskı artmış bulunuyor. Teröristler sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek. Afrin şehir merkezinin kuşatması önündeki büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacak. Harekatın bundan sonraki kısmının çok daha hızlı şekilde yürüyeceğine inanıyorum.Tüm komutanlarımıza a'dan z'ye şükranlarımı sunuyorum. Ana muhalefetin temsilcileri ÖSO'ya terör örgütü yakıştırmasını yapacak kadar densiz olsalar da bizim için onlar bizim o mücadeledeki en önemli kardeşlerimizdir.Afrin'de attığımız her adımda karşımıza çıkan manzara yaptığımız operasyonun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kasti olarak tek bir sivilin zarar gördüğünü kimse iddia edemez, ispatlayamaz. Başka yerlerde gerçekleştirilmiş zulümleri gösterenlerin maskesi ortaya çıkıyor.Ülkemize yönelik iftiraların, yalanların hiçbiri de karşılıksız bırakılmamalı. Dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir kişinin bile buna inanarak yanlış kanaatlere sahip olmasına gönlümüz razı gelmez.Amerika'da yaşayan bir kişi devletinin binlerce kilometre ileride yaptığı operasyonları kendi güvenliğinin gereği olarak görüyor. Türkiye, sınırlarının sıfır noktasında, sınırlarını aşan terör tehditlerine karşı harekete geçtiğinde ise bambaşka bir görüntü çıkıyor.