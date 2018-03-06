Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu an itibarıyla Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 878 olmuştur'' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ülkemizin adliye mahkemelerinde verilen hükümler konusundaki son inceleme merci olan Yargıtayımızın 150. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Yargıtayımız özellikle son dönemdeki duruşuyla milletimizin gönlünde ayrı bir yer edinmiştir. Geçmişte rahmetli Adnan Menderes'in idamı başta olmak üzere darbe dönemlerinde iyi sınavlar veremeyen yargı camiamızın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve dirayet takdire şayandır.



Adalet elbette herkese hakkını vermektir. Ama hakkı vermekle gasp etmek arasındaki denge öylesine hassasdır ki bunu sağlamak için çok çalışmak çok fedakarlık yapmak gerekir. Zalimi üzerine düşen göreve yapmayan olarak tarif eden Hz. Mevlana'nın anlayışında adalet dağıtmayan savcı ve hakim de zalimler sınıfına giriyor. Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik hukuk yoluyla telafi edilirken yargının sebep olduğu adaletsizliğin telafisi yoktur. Bir ülkede halk bunalmış adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir. Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybedeceğimizi de bilmek zorundayız.



"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2878 OLDU"



Türkiye bu reformları yaparken terör örgütleri ile yoğun bir mücadele yürütmektedir. Demokrasi ile güvenlik arasındaki dengeyi Türkiye olarak iyi kurabilen başka bir ülke var mıdır, ben bilmiyorum. Salona girerken aldığım rakamı söylüyorum; Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2878 olmuştur. Bu mücadeleyi Mehmetçiğimiz dağ tepe, kar kış, kar bora demeden sürdürmektedir.